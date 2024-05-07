عمان الأهلية تتوج بلقب بطولة طلبة الجامعات الأردنية للتايكواندو

وطنا اليوم:حصدت جامعة عمان الأهلية لقب بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو في ختام مشاركتها ببطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو للطلاب والطالبات، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو في جامعة الزيتونة الأردنية خلال الفترة 5- 6 / 5 / 2024.

حيث تمكن فريق طلاب جامعة عمان الأهلية من حصد لقب البطولة بعدما تمكن من الفوز بـ (5) ميداليات ملونة توزعت على ميداليتين ذهبيتين حصل عليها كل من يزن بسام محمود لفئة وزن تحت 68 كغم، بهاء الدين ابراهيم أبو هديب لفئة وزن تحت 80 كغم، بالإضافة إلى 3 ميداليات برونزية كانت من نصيب الطالب سيف الدين محمد عرب لفئة وزن تحت 63 كغم، محمد صلاح الدين أبو العينين لفئة وزن تحت 74 كغم ومحمد إبراهيم الشعلان لفئة وزن تحت 87 كغم.

بينما احتل فريق الطالبات المرتبة الخامسة بالمجموع العام برصيد 3 ميداليات ملونة توزعت على ميدالية ذهبية للطالبة جود محمد أبو الذهب لفئة وزن تحت 53 كغم، وميداليتين فضيتين للطالبة هبة الله مشلب العيسى لفئة وزن تحت 67 كغم والطالبة رونيتا مروان أبو رمان لفئة وزن فوق 73 كغم.

وتأتي هذه الانجازات الرياضية المتتالية لجامعة عمان الأهلية في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة للطلبة الرياضيين ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات، وبمتابعة مباشرة من قبل مشرفي النشاط الرياضي في الجامعة السيد صهيب الطراونة والآنسة عرين قطيشات