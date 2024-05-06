الشريف غازي ناصر يظفر بالميدالية البرونزية ببطولة اسيا للجو جيتسو للناشئين

وطنا اليوم_

– توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، تحت 16 عامًا، الشريف غازي ناصر آل عون، اليوم الإثنين، بالميدالية البرونزية، في بطولة آسيا للناشئين والمقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونجح الشريف غازي ناصر آل عون في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 69 كغم في أول مشاركة خارجية له مع المنتخب الوطني.

وافتتح الشريف غازي مشاركته بالفوز على اللاعب الأوزبكي كينجيباييف عبد العزيز في دور ال 32 ومن ثم فاز على اللاعب التايلاندي يوتاكا في دور ال 16.

وخسر الشريف غازي في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الكازاخستاني نورتليك لينتقل إلى أدوار اللعب على الميدالية البرونزية والتي نالها بعد تحقيقه لثلاثة إنتصارات على كل من، الإماراتي يوسف الخوري ولاعب منغوليا بات اورجيل واللاعب الكازاخستاني كوانديك بيكتاس.