رحيل أول مدرب قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مساء أمس الأحد، وفاة الأسطورة سيزار لويس مينوتي، مدرب منتخب الأرجنتين التاريخي الأسبق، عن عمر ناهز الـ85 عاما.

وقد صرح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان مقتضب بأنه “يؤسف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن يعلن ببالغ الحزن عن وفاة سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات الوطنية والمدرب السابق الفائز بلقب كأس العالم”.

وأضاف البيان قائلاً: “وداعا فلاكو”، حيث كان يُلقب بذلك الاسم الذي تعني “نحيف” في اللغة الإسبانية، تلك اللقب جاء تعبيراً عن نحافة جسمه.

كان سيزار لويس مينوتي لاعب كرة قدم ومدرباً أرجنتينياً مخضرماً، وُلِد في 5 نوفمبر 1938، وتوفي في 5 مايو 2024. خلال مسيرته اللاعبة، لعب مينوتي كمهاجم مع أندية مثل روزاريو سنترال وبوكا جونيورز الأرجنتينيين في فترة الستينيات.

وبعد اعتزاله كرة القدم في عام 1970، دخل مينوتي عالم التدريب، وكانت البداية من بوابة نيولز أولد بويز كمدرب مساعد للمدير الفني خواريز.

وفي أول مهمة كمدير فني مع فريق هوراكان، نجح مينوتي في قيادة الفريق للفوز بلقب وأثار إعجاب وسائل الإعلام بأسلوبه اللعب الذي فرض نفسه كأحد أفضل الفرق الأرجنتينية آنذاك.

وفي عام 1974، تم تعيين مينوتي مدرباً للمنتخب الأرجنتيني، وقاده للفوز بكأس العالم عام 1978، رغم صغر سنه حينها، حيث كان في التاسعة والثلاثين من عمره فقط، وأصبح بذلك ثالث أصغر مدرب يفوز بكأس العالم.

وقاد مينوتي منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا لتحقيق النجاح في بطولة العالم للشباب في اليابان عام 1979، وكان نجم الفريق دييغو أرماندو مارادونا.

بعد ذلك، تولى مينوتي قيادة عدة أندية، منها برشلونة وبوكا جونيورز وأتلتيكو مدريد وريفر بليت

وفي يناير 2019، تم تعيينه مديرًا لمنتخبات الأرجنتين الوطنية، وظل في هذا المنصب حتى وفاته