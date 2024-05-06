بعد التظاهرات.. جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج الرئيسي

وطنا اليوم:ألغت جامعة كولومبيا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية حفل التخرج السنوي لطلبتها هذا العام على خلفية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الجامعة إنها ستستعيض عن الحفل السنوي بتنظيم فعاليات محدودة وتسليم الشهادات بشكل فردي للخريجين.

وخلال الأسابيع الماضية اتسعت رقعة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، ومن بين الجامعات التي شهدت احتجاجات هي جامعة كولومبيا في نيويورك، وجامعة هارفارد في بوسطن، وجامعة ييل في كونيتيكت، وغيرها. علما أن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية كانت تحدث بين فترة وأخرى وعلى نطاق أصغر لعدة سنوات.

وتُشير التقارير إلى أن بعض الجامعات اتخذت إجراءات صارمة ضد الطلبة المشاركين في الاحتجاجات.

وكانت جامعة كولومبيا كانت قد فصلت الطلبة المشاركين في التظاهرات الداعمة لفلسطين، ما أثار جدلاً حول حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد “بالاحتجاجات المعادية للسامية”، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.