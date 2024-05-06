جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين عضو هيئة تدريس وفقاً للتخصص التالي للعام الجامعي 2024/2025

يشترط في المتقدم:

أن يكون أردني الجنسية أو مقيم في الأردن (حاصل على إقامة دائمة)

أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير والبكالوريوس في تخصص اللغة الصينية

أن يكون العمر بين 25-40 عامًا

أن يكون مجيدًا للغات الثلاث (الصينية HSK5-180/HSKK-60 والإنجليزية والعربية)

أن تكون لديه خبرة تدريسية أو عملية سابقة

أن يجيد استخدام الحاسوب

أن يجيد مهارات الاتصال والتواصل مع الطلبة والزملاء

أن يعطي محاضرة تطبيقية

الأولوية للحاصلين على شهادة الأستاذ الصيني من CLEC

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير) وكشوف العلامات.

معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا خلال أسبوع

Website: www.philadelphia.edu.jo/job_application

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)