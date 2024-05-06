رئيس جامعة البترا يشارك في ملتقى التعليم العالي الأردني–الكردستاني في أربيل

وطنا اليوم:يشارك الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة البترا في ملتقى التعليم العالي الأردني – الكردستاني 2024، وهو بعنوان: “رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة”.

ويعقد الملتقى بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، والقنصلية العامة الأردنية في إقليم كردستان العراق في مدينة أربيل.

وأقيم الملتقى تحت رعاية رئيس وزراء إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارزاني، بحضور الدكتور آرام محمد قادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم. ويبدأ الملتقى من تاريخ 5/5 ويستمر أربعة أيام حتى الثامن من شهر أيار الحالي (8/ 5).

ويترأس الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي الوفد الرسمي الأردني الذي يضم في عضويته: الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية وضمان جودتها، إضافةً إلى رؤساء الجامعات الرسمية، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، وتشارك إحدى وعشرون مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأردنية في هذا الملتقى.

و يشهد الملتقى عقد عدد من الجلسات النقاشية، بمشاركة رؤساء جامعات وخبراء وأساتذة من الجامعات الأردنية، في مجالات: الاعتمادية، وضمان الجودة والبحث العلمي، والتعليم المستمر، والتدويل في التعليم، والممارسات الفضلى في أساليب تدريس التخصصات الطبية، والتعليم والتدريب المهني والتقني، إضافة إلى ريادة الأعمال والابتكار في التعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن أجندة الملتقى التي تستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، تتضمن زيارات ميدانية تقوم بها الجامعات الأردنية المشاركة إلى عدد من الجامعات الكردستانية في مختلف المحافظات، بهدف التشبيك بين الجامعات الأردنية والكردستانية، وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية.