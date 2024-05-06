كابيتال للاستثمارات تنظم ورشة عمل للتعريف بتداول الفوركس على منصة الميتاتريدر4

وطنا اليوم:نظمت شركة كابيتال للاستثمارات – إحدى الشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك- ورشة عمل مؤخراً بعنوان “تعلم تداول الفوركس على منصة الميتاتريدر4″، بهدف تعريف العملاء بمبادئ تداول العملات الأجنبية (الفوركس) باستخدام منصة الميتاتريدر4، إحدى أشهر منصات التداول الإلكترونية في العالم.

وقدم كل من فادي الجبور ومهند الخلايلة، خبراء التداول في كابيتال للاستثمارات، شرحاً مفصلاً حول العديد من الموضوعات التي تُعنى بتداول الفوركس على منصة الميتاتريدر4 أبرزها؛ أوقات التداول، وكيفية الدخول إلى المنصة، والمنتجات التي تقدمها المنصة (أزواج العملات الرئيسية، المعادن “الذهب والفضة”، والمؤشرات العالمية)، وأنواع الأوامر المدخلة على المنصة وصلاحيتها، وحجم الأوامر وطريقة احتسابها بالدولار، ومراعاة نسب الهامش عند التداول، إضافة إلى أهمية التحليل الفني والأساسي في اتخاذ قرارات التداول، وتوضيح عقود الفروقات، وفوائد التبييت.

وحرص المحاضران على شرح هذه الموضوعات بطريقة مبسطة وسهلة الفهم، مستخدمين أمثلة عملية ورسومات توضيحية. كما أجابا على أسئلة الحضور من العملاء حول مختلف جوانب تداول الفوركس.

وفي تعليقه على الورشة، قال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات بشار العمد: “تأتي هذه الورشة في إطار التزامنا بنشر الوعي والمعرفة المالية بين عملائها، حيث نؤمن بأن توفير المعلومات والمعرفة اللازمة للعملاء هو المفتاح السليم لاتخاذهم قرارات استثمارية صائبة”.

وأضاف العمد: “نحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دوري، وذلك لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة وتعزيز ثقافتهم المالية”، داعياً الراغبين في دخول مجال تداول الفوركس بضرورة التعلم واكتساب المعرفة من بيوت الخبرة الموثوقة ذات الباع الطويل في هذا المجال مثل شركة كابيتال للاستثمارات قبل البدء بالمغامرة.