أورنج الأردن تقدم دورات مجانية بالشراكة مع كورسيرا لدعم مسيرة التعلم الرقمية للشباب

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن تقديم 13 دورة تدريبية مجانية للشابات والشباب في الأردن عبر منصة كورسيرا التعليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال وغيرها، وذلك ضمن الاتفاقية التي عقدتها مجموعة أورنج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع شركة كورسيرا للتعلم عبر الإنترنت انسجاماً مع رؤية المجموعة الهادفة إلى نشر فرص التعلم الرقمي لزبائنها.

وبموجب الاتفاقية التي أبرمتها مراكز أورنج الرقمية المنتشرة في 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتمكن الشابات والشباب من الحصول على شهادات احترافية مجانية في عدد كبير من الدورات المجانية في المجالات الرقمية.

وتشمل سلسلة المهارات التي سيتمكن الشباب من تطوير مهاراتهم فيها من خلال الدورات التدريبية على كورسيرا مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتسويق الرقمي وريادة الأعمال.

وتهدف هذه الدورات إلى رفد الشباب بالمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل الذي يتطور بصورة مستمرة، أو تعزيز توجههم نحو ريادة الأعمال.

وحول هذه الخطوة أشارت أورنج الأردن إلى أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها المجموعة مع شركة تعليمية رائدة مثل كورسيرا تقدم دورات مميزة عبر الفضاء الإلكتروني، تأتي في ظل تضافر الجهود المستمر بين المجموعة والشركات في الدول المختلفة، لضمان تحقيق رؤية أورنج على جميع المستويات خصوصاً في مجالات التحول الرقمي ونشر الثقافة الرقمية وتمكين المجتمعات.

وتنتشر مراكز أورنج الرقمية في 26 موقعاً في الأردن وتشكل مساحات تعليمية تتيح للشباب الفرصة لتنمية مهاراتهم واستكشاف قدراتهم وتحفيز إبداعهم بصورة مجانية كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للمهتمين التسجيل للاستفادة من هذه الدورات المجانية من خلال الرابط التالي:

https://www.orangedigitalcenters.com/country/jo/training/65f180c4425529003cfd6ccd.