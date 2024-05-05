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بدء إستقبال طلبات الترخيص لأندية الدرجة الثالثة والأكاديميات إلكترونيًا

منذ 22 ثانية
بدء إستقبال طلبات الترخيص لأندية الدرجة الثالثة والأكاديميات إلكترونيًا

 يبدأ الإتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد 12 أيار، إستقبال طلبات ترخيص أندية الدرجة الثالثة والأكاديميات المرخصة، إلكترونيًا، للحصول على الرخصة المحلية لموسم 2025/2024.

ويستمر إتحاد كرة القدم بإستقبال طلبات الحصول على الرخصة المحلية لأندية الدرجة الثالثة والأكاديميات المرخصة حتى نهاية عمل الثلاثاء 9 حزيران، عبر البريد الإلكتروني التالي: club.licensing@jfa.com.jo.

ويعد الحصول على الرخصة متطلب أساسي للمشاركة في بطولات ومسابقات الموسم الجديد، ولن يسمح لأي فريق بالمشاركة دون الحصول على الترخيص، ويتطلب على الأندية والأكاديميات الحاصلة على رخصة الموسم الحالي 2024/3023 تقديم جميع الوثائق الخاصة بمتطلبات توثيق المعيار المالي فقط.


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