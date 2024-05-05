أجواء تستدعي ارتداء ملابس دافئة بالأردن في هذا الموعد

وطنا اليوم:تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستنخفض بشكل كبير لتصبح أقل من مُعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام

يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت وكبير نهار يوم غدٍ الإثنين، بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً، تستلزم العودة المؤقتة لارتداء الملابس الدافئة في ساعات النهار والليل.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى ستنخفض بشكل كبير لتصبح أقل من مُعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام في العاصمة عمّان ومُختلف المدن الأردنية، ومن المنتظر أن تُسجّل العاصمة درجات حرارة ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية.

أما عن يوم الثلاثاء وما بعده فيُتوقع أن تبدأ تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة نسبياً بالتراجع عن أجواء المملكة، لتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي لتصل من بداية الثلاثينيات مئوية نهاية الأسبوع