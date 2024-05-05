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حراك الجامعات الأمريكية.. هكذا حضرت فلسطين في حفلات التخرج

منذ ساعة واحدة
حراك الجامعات الأمريكية.. هكذا حضرت فلسطين في حفلات التخرج

وطنا اليوم:واصل طلبة الجامعات الأمريكية تضامنهم مع فلسطين، برغم التضييق الكبير عليهم، وحملة الاعتقالات الواسعة.
وأقيمت السبت، حفلات تخرج في عدة جامعات أمريكية، وكان لافتا حضور أعلام فلسطين، ورفع لافتات وهتافات تدين الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشهدت جامعتي ميشيغان وفرجينيا، اشتباكا بين الشرطة والطلبة المناصرين لفلسطين، بعد محاولة تعطيل فعالياتهم التضامنية مع فلسطين.
وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الطلاب وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية التقليدية وقبعات التخرج ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء سيرهم في الممر الأوسط لاستاد ميشيغان في آن أربور، وسط هتافات من حشد يقدر بالآلاف.
واستدعت العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، الشرطة لقمع الاحتجاجات.
وشهدت جامعة فرجينيا في شارلوتسفيل مجددا توترات لفترة وجيزة اليوم السبت. وأمكن رؤية ضباط شرطة مكافحة الشغب في مقطع مصور وهم يتحركون في مخيم للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، ويقيدون بعض المتظاهرين بقيود بلاستكية ويسحبونهم عبر العشب.
واعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من 2000 متظاهر من جامعات في جميع أنحاء البلاد.


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