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فصائل عراقية تزعم : استهدفنا ميناء حيفا بصاروخ كروز

منذ دقيقة واحدة
فصائل عراقية تزعم : استهدفنا ميناء حيفا بصاروخ كروز

وطنا اليوم:وسط أجواء متوترة في المنطقة منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، وفي استمرار للهجمات التي نفذتها ولا تزال فصائل وميليشيات مسلحة مدعومة إيرانياً من العراق واليمن ولبنان ضد أهداف إسرائيلية، أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الأحد استهداف ميناء حيفا.
فقد أشارت تلك الفصائل التي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان إلى أنها نفذت الهجوم بصاروخ كروز مطور، عصر أمس السبت ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على الهجوم المذكور.

“وحدة الساحات”
ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر يوم السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أعلنت العديد من الفصائل المسلحة والميليشيات التي تدور في فلك إيران اصطفافها ضمن ما أطلق عليه “وحدة الساحات” في إشارة إلى تنفيذ هجمات من قبل تلك المجموعات سواء في اليمن حيث الحوثيين أو حزب الله في لبنان، وفصائل مسلحة بالعراق وسوريا ضد إسرائيل، دعماً لحماس.
فقد شهد الجنوب اللبناني منذ الأيام الأولى للحرب ولا يزال مواجهات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله.
كذلك، نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم ضد سفن شحن تجارية بالبحر الأحمر، ما أدى إلى عرقلة الملاحة في هذا الممر البحري الهام دولياً.
كما شنت الفصائل العراقية عدة هجمات ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في البلاد خلال الأشهر الماضية قبل أن تتوقف منذ فبراير ومن ثم تستأنف ثانية قبل نحو أسبوعين.
وأطلقت أيضا بعض الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، إلا أنها لم تؤدي لآثار تذكر


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