نتنياهو يرتكب إبادة جماعية .. كولومبيا تعلن قطع علاقاتها مع إسرائيل

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، امس الأربعاء، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

ووفقاً ل(فرانس برس)، قال بيترو إن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، هو “مرتكب إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وأضاف خلال مسيرة بمناسبة عيد العمال في بوغوتا: “غدا الخميس سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل”.