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طلبة يعتصمون أمام مجلس النواب للمطالبة بشمولهم بالقروض والمنح الجامعية

منذ ساعة واحدة
طلبة يعتصمون أمام مجلس النواب للمطالبة بشمولهم بالقروض والمنح الجامعية

وطنا اليوم:اعتصم عشرات الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية وأولياء أمورهم، الأربعاء، أمام مبنى مجلس النواب، احتجاجا على حرمانهم من المنح والقروض.
وقال الطلبة أنهم يعانون ظروفا صعبة ولا قدرة لديهم على مواصلة دراستهم، مطالبين بشمولهم بالمنح والقروض أسوة بزملائهم الآخرين
واضافوا: إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرمت نحو (34) ألف طالب من المنح والقروض الجامعية، فيما لم يتمكّن نحو (20) ألفا آخرين من التقدّم للاستفادة من المنح والقروض بسبب الأسس التي أعلنتها الوزارة.
وطالب الطلبة الحكومة بتحويل جزء من مخصصات الهيئات المستقلة لرفد صندوق دعم الطالب وفتح المجال أمام الطلبة الذين حُرموا من التقدم للاستفادة من المنح والقروض، وشمول كافة الطلبة المتقدمين مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمرّ بها الأردنيون، واجراء حوار مع الكتل الطلابية اثناء وضع الاسس ليتمكنوا من اعطاء الملاحظات عليها.


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