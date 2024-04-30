وزير التربية: تطبيق أسس النجاح والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لأيام الغياب

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة ستطبق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، وأن الوزارة مستمرة في إنشاء الأبنية المدرسية والإضافات الصفية وأعمال الصيانة، وتأهيل الأبنية المدرسية القديمة والحفاظ على قيمتها التاريخية.

وأشار إلى حرص الوزارة على رصد مختلف أشكال التغذية الراجعة إليها من الميدان التربوي (طلبة وكوادر إدارية وتعليمية وفرق إشرافية ورقابية)، مؤكدا أن هذه التغذية تعتبر من ركائز عملية التحسين والتطوير التربوي في الوزارة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لمدرستي عماد الدين زنكي الثانوية للبنين، والنطافة الثانوية الشاملة للبنين، التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا.

وشارك محافظة خلال الجولة، طلبة مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم، بحضور مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة المهندس عصام أبو أحمده، ومدير إدارة اللوازم والتزويد محمد قطيشات، ومدير التربية والتعليم لقصبة مادبا نهار القضاة.

وجال محافظة في مرافق المدرستين، والتقى الهيئات الإدارية والتعليمية، كما تفقد ملعب مدرسة عماد الدين الزنكي، واطلع على واقعه، موعزا بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للملعب، انطلاقا من أهمية الرياضة المدرسية في التربية البدنية، وتهيئة الأجيال وإعدادهم صحيا وبدنيا، وبما ينعكس على تحصيلهم وأدائهم الدراسي.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يضطلع به المعلم في تنشئة الأجيال وبناء الثقافة المبنية على قيم العدالة والانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية، مؤكدا أن المعلم الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية والتربوية.

وأشار محافظة خلال تفقده مشاغل التعليم المهني (BTEC)، إلى توجه الوزارة للتوسع في التعليم المهني ضمن خطة سيتم من خلالها بناء مدارس مهنية في محافظات المملكة، وفتح شعب للتخصصات المهنية في المدارس، خاصة تلك التي لا تحتاج لمشاغل، وتشجيع الطلبة للالتحاق به، مبديا ارتياحه لما لمسه من إقبال الطلبة على المسار المهني، ولجهود جميع الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس