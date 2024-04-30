الملك يشدد لدى استقباله بلينكن على ضرورة التحرك لوقف الكارثة في غزة

وطنا اليوم:شدد جلالة الملك عبدالله الثاني يشدد لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والتحرك لوقف الكارثة الإنسانية.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية.