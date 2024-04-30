الصحّة: تسفير الوافد المصاب بالإيدز مهما كانت مهنته

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية د. محمد الخلايلة اهمية النهوض بالواقع الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

واضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مُناقشة موضوعي تعليمات وقرارات لجنة تسفير الوافدين، وأسس صرف علاوة العمل الاضافي في وزارة الصحة، ان هناك تطورا شهدته تلك المراكز والمستشفيات في الآونة الاخيرة.

ولفت ، ان هناك ملاحظات وردت للجنة حول نقص في بعض الكوادر للتخصصات الطبية في بعض المستشفيات.

من جهتهم طالب النواب: فريد حداد، هايل عياش، تيسير كريشان، محمد عبابنة، احمد السراحنة، مروة الصعوب، ريما العموش بضرورة منح الحوافز والمكافئات للممرضين والكوادر الطبية وفق اسس وتعليمات واضحة مع الاخذ بعين الاعتبار ممن خدمتهم تجاوزت ال 25 سنة.

وطالبو بحماية المواطنين من الامراض المعدية، وتشديد الرقابة على العمالة الوافدة.

من جهته قال امين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، رائد الشبول ان الوزارة تعمل على فحص العمال الوافدين القادمين للمملكة حرصا منها على الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل فرص انتقال العدوى.

بدورها قالت أمين عام وزارة الصحّة للشؤون الفنيّة والإداريّة الهام خريسات، انه تشكيل لجنة مهمتها عدم السماح لأي عامل وافد بدخول المملكة لأول مرة بقصد العمل الا اذا كان حاصلا على شهادة تفيد بانه خال من الامراض والمعدية.

وتابعت: في حال ثبوت اصابته بفيروس نقص المناعة المكتسب “الايدز” يتم تسفيره مهما كانت مهنته.

وفيما يتعلق بأسس صرف علاوة العمل الاضافي وزارة الصحة، قالت خريسات انه تم صرف مكافاة مالية للممرضين والقابلات القانونيات بنسبة 35% من الراتب الاساسي بالاضافة للعلاوة الفنية التخصصية بدلا من علاوة العمل الاضافي شريطة ممارسة العمل الفني التخصصي بنظام الورديات في الاقسام السريرية والوحدات التخصصية وحسب الحاجة التي يحددها رئيس القسم بما يحقق ما مجموعه أكثر (45) ساعة اسبوعيا.

وحضر الاجتماع: نقيب الممرضين خالد الربابعة وعدد من المعنيين في وزارة الصحة.