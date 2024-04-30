الجيش: القبض على 4 متسللين من سوريا إلى الأردن

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الاثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل 4 أشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.