بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ ساعتين
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الثلاثاء، إلى 34535 شهيدا و77704 إصابات، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وقالت الوزارة، في اليوم 207 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و61 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:54

طالبة حقوق عمان الأهلية تحصد المركز6 عالميا ًبمنافسة التحكيم التجاري الدولية وتترشح لمنح بجامعتين بريطانية وأمريكية

12:43

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى عمان

12:39

اخر قرارات رئاسة الوزراء

12:34

الدفاع المدني يحذر من خطر تشكل السيول

12:27

المعاناة لا تنتهي .. 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض في غزة

11:45

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري لشهر 5 (أسماء)

11:40

إستثمار أموال الضمان وتجارة الاردن يبحثان سبل التعاون لتعزيز الاستثمارات

11:37

ليفاندوفسكي يعيد برشلونة إلى سكة الانتصارات ووصافة “الليغا”

11:30

الحبس لمتهم أردني نفذ عملية احتيال وغسيل أموال في البحرين

11:24

جامعة البترا تستقبل وفدًا طلابيًّا من أكاديمية (سجال)

11:05

فيديو يغضب الأتراك.. متلصص صور فتاة ترقص سرا ونشره على تيك توك

11:03

البخيت يدعو إلى هيئة عربية تعنى بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر مجمع القاهرة

وفيات
وفاة الحاج خلف الملكاوي / أبو عاطف في بلدة أم قيسوفيات الثلاثاء 30-4-2024وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024