ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الثلاثاء، إلى 34535 شهيدا و77704 إصابات، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وقالت الوزارة، في اليوم 207 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و61 إصابة خلال 24 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.