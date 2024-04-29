بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وجود موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح

منذ ساعتين
وزير الخارجية يؤكد ضرورة وجود موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في الرياض، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، متابعة للمحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدلله الثاني وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإحياء أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأكد الصفدي، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، على ضروة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح، مشدداً على أن ذلك سيكون مجزرة جديدة.
وبحث الوزيران الوضع المتفجر في الضفة الغربية، وأكد الصفدي ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تدفع باتجاه التصعيد وتفجر الأوضاع أكثر، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي. وثمّن الصفدي موقف فرنسا الواضح في دعم حل الدولتين، ورفض الاستيطان كعمل غير شرعي.
كما بحث الوزيران الوضع في لبنان، حيث أطلع وزير الخارجية الفرنسي سيجورنيه الصفدي على نتائج جهوده من أجل منع تفجر جبهة جديدة في لبنان، وأكد الصفدي ضرورة العمل للحؤول دون توسع الحرب، وضمان عدم جر المنطقة إلى مواجهة أخرى.
وأكد الصفدي وسيجورنيه استمرار التعاون والتنسيق من أجل وقف الحرب على غزة، وفي جهود إيصال المساعدات للقطاع. كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكدا على أن البلدين سيعملان معاً من أجل إيجاد آفاق أوسع للتعاون الثنائي في عديد قطاعات ومجالات تنعكس إيجاباً على البلدين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:52

الخصاونة يلتقي نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي بالرياض

14:44

وزير إسرائيلي آخر يتعرض لحادث خطير خلال عدة أيام

14:36

انتخاب الذنيبات رئيسًا لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية

14:03

الصفدي: نتنياهو يخسر ولا يريد السلام ويقود المنطقة لحرب إقليمية

13:58

القسام تقصف مقرا عسكريا إسرائيليا برشقة صاروخية كبيرة من لبنان

13:54

34488 شهيدا و77643 جريحا منذ بدء العداون على غزة

13:48

تحذير من العروض الوهمية على المواد الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

12:48

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

12:45

الدفاع المدني يحذر : أغلقوا نوافذ مركباتكم واتركوا مسافة أمان

12:23

الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية تصادق على توزيع حوالي (108) مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين

12:21

الأول من نوعه في الأردن..عطاء لإنارة طريق الحسا-الطفيلة بالطاقة الشمسية

12:05

احزاب خرجت من المنافسة ودخلت المجلس

وفيات
وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024