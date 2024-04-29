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احزاب خرجت من المنافسة ودخلت المجلس

منذ 3 ساعات
احزاب خرجت من المنافسة ودخلت المجلس

وطنا اليوم:يبدو ان ضباب الحراك الانتخابي بدأ ينقشع شيئاً فشيئاً بعد صدور الارادة الملكية بإجراء الانتخابات لهذا العام ، وبدأ التحرك الفعلي للأحزاب في كافة محافظات المملكة ، وطرح اسماء من اجل خوض معركة الانتخابات والفوز باكبر عدد من المقاعد في المجلس القادم.
وبحسب دراسة استطلاعية اولية لعدد من المحافظات يبدو ان هناك احزاب حجزت مقاعد لها في المجلس من خلال عدد منتسبيها في تلك المحافظات الذين يعملون ليل نهار للوصول الى اعلى تمثيل لاحزابهم وبمشاركة قوية من العنصر النسائي في تلك المحافظات .
هذه الاحزاب وبدون ذكر اسماء تمكنت من الوصول الى الشارع عبر سياستها الحكيمة وكسب ثقة اشخاص لهم باع طويل في العملية الانتخابية ويعرفون كيف تُدار العملية ولهم تاثير قوي في المجتمع ، وايجاد طرق جديدة لكسب ثقة الشارع في تلك المحافظات .
في المقابل هناك احزاب لم يسمع بها الشارع في تلك المحافظات ، هذه الاحزاب يبدو انها لا تبحث عن منافسة وتريد فقط مقعد او مقعدين من كافة محافظات المملكة ، حتى ان بعضها لا يتجاوز عدد اعضائة العشرات .
هذه الدراسة السريعة ستٌغضب البعض وتفرح البعض ممن يعرفون كم هي عدد اسهمهم وناخبيهم ومحبتهم في تلك المحافظات لكن هذا ما توصلنا اليه خلال فترة قصيرة وخلال الايام القادمة ومع وضوح الرؤيا في الشارع ومن خلال مندوبينا سنوافيكم وبالاسماء من هي الاحزاب التي سوف تحصد اكبر عدد من الاصوات في تنلك المحافظات .


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