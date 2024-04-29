مبادرة ارادة تنظم يوم طبي مجاني في جامعة العلوم والتكنولوجيا…. فيديو وصور

وطنا اليوم:مبادرة ارادة لها من اسمها نصيب في المبادرات والأعمال الشبابية التي تعكس روح العمل التطوعي و المواطنة الفاعلة ، وهي مثال حي على توظيف الشباب لقدراتهم ومهاراتهم لخدمة أبناء المجتمع.

اليوم وفي رحاب جامعة العلوم والتكنولوجيا أطلقت مبادرة “إرادَة” يوماً طبّيّاً مجّانيّا لطلبة الجامعة وأهاليهم و المجتمع بالتعاون مع فريق فارمسجي دعماً للشّباب وتعزيزاً للصّحة العامّة والتّنمية المُجتمعية.

وتسعى مبادرة إرادة التي رعاها رئيس جامعةِ العلوم والتّكنولوجيا الأستاذ الدكتور خالد السالم بحضور الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة ومعالي وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد جابر وعدد من نواب محافظة إربد ومندوب المؤسسة العامّة للغذاء والدّواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات وم. صهيب بني يونس رئيس فرع حزب إرادة بمحافظة إربد ود. سيف العكور مدير فريق قارمسجي إلى خلقِ جيل واعٍ، قادر على المساهمة بفعاليّة في تطويرِ وتنمية المجتمع، من خلال فهمِ قضاياه بعمقْ ووعي، و تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق لمواجهة التحديات و تحويلها الى فرص.

ويشارك في اليوم الطبي مجموعةً من الاطباء المختصين في أمراض الجهاز الهضمي، وطب العيون والأسنان وغيرها ، بحضور خبراءَ وأصحاب اختصاص،وشّركات طبية مختصة في مختلفِ المجالات إضافة ً إلى مجموعة من الشخصيات الوطنيّة لدعم الشّباب وتَوجيههم.

ويأتي هذا اليوم في إطارِ جهود مبادرة “إرادَة” لتمكينِ الشّباب من اكتسابِ وتطوير المهارات اللازمة للمشاركة الفعّالة في سوق العمل، وتعزيز دور المرأة وتمكينها للمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتنظيم مبادرات وحملات تطوعيّة لخدمةِ المجتمع، وتقديم الدّعم الشّامل للطلاب لتحقيقِ أهدافهم، إضافةً إلى تعزيزِ ثقافة الابتكار والرّيادة.

وثمن اهالي الطلبة هذة المبادرة القيمة والتي منحتهم فرصة جيدة للأطمئنان على اوضاعهم الصحية مؤكدين على رغبتهم المستمرة في تنظيم أيام طبية مجانية أخرى.