توقيف مرشحة للرئاسة الأمريكية في احتجاجات مؤيدة لفلسطين

وطنا اليوم:أوقفت الشرطة الأمريكية مرشحة الرئاسة جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس، بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية الأحد 28 أبريل/نيسان 2024.

المتحدث باسم حملة ستاين قال لشبكة سي إن إن: “لقد تم توقيف المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين، السبت، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن، ولسنا على علم بأي اتهامات في الوقت الحالي”.

وشاركت ستاين في الاحتجاج لدعم الطلاب الذين نصبوا مخيماً، وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تتخلى جامعة واشنطن عن علاقاتها بشركة بوينغ وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى.

وفي مقطع مصور تم تسجيله قبل توقيفها ونشر عبر منصة إكس، قالت مرشحة حزب الخضر إنها تدعم الطلاب وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير.

ستاين أضافت: “سنقف هنا صفاً واحداً مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية”.

وقال ديفيد شواب، مدير الاتصالات لحملة جيل ستاين الرئاسية، في تصريح صحفي، إن المرشحة حاولت تهدئة الوضع بين المتظاهرين والشرطة بعد ظهر السبت، لكن الشرطة لم تكُن متجاوبة وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة.

من هي المرشحة للرئاسة الأمريكية جيل ستاين؟

وُلدت ستاين في شيكاغو، إلينوي، وهي ابنة غلاديس (ني وول) وجوزيف ستاين، ووالداها ينحدران من اليهود الروس، وقد نشأت في هايلاند بارك ضمن عائلة يهودية إصلاحية، وكانت تتردد إلى كنيس “نورث شور” اليهودي في شيكاغو، وفقاً لـ”ذا فورورد”.

وأعلنت جيل ستاين (74 عاماً) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أنها ستسعى للحصول على ترشيح حزب الخضر في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقد ترشحت سابقاً للرئاسة في عامي 2012 و2016، وفقاً لـ”يو إس إيه توداي”.

وقالت خلال الإعلان عن حملتها إنها تريد أن تقدم للناخبين خياراً “خارج نظام الحزبين الفاشل”، وقد تحدثت بشكل مفصل عن قضايا تتعلق بتغير المناخ والشرطة والتعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية والرعاية الصحية والهجرة والإجهاض.

جيل إلين ستاين (من مواليد 14 مايو/أيار 1950) طبيبة وناشطة بيئية، وكانت أيضاً مرشحة عن حزب “غرين رينبو” لمنصب حاكم ولاية ماساتشوستس في عامي 2002 و2010.

في عام 1973، تخرجت ستاين بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية هارفارد، حيث درست علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. ثم التحقت بكلية الطب بجامعة هارفارد وتخرجت عام 1979، وفقاً لـ”بيزنس جورنال”.

مارست ستاين الطب الباطني لمدة 25 عاماً في مركز “بيث إسرائيل ديكونيس” الطبي، ومركز “سيمونز كوليدج” الصحي، و”هارفارد بيلجريم” للرعاية الصحية، في بوسطن. وعملت أيضاً مدرسة للطب في كلية الطب بجامعة هارفارد، وفقاً لـ”Public Interest Environmental Law Conference”.

وستاين متزوجة من ريتشارد روهرر، وهو طبيب أيضاً، ويعيشان في ليكسينغتون، ماساتشوستس، ولديهما ولدان، وفقاً لـ”فوربس”.

حراك متصاعد

يذكر أنه في 18 من أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارة الجامعة بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.