المستقلة للانتخاب” تُقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2024

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة أن يكون (السادس والعشرين من الشهر المقبل) موعدا للبدء بالإجراءات القانونية لانتخابات مجلس النواب لعام 2024، وذلك بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وعرضها من قبل الهيئة كجداول أولية للناخبين في (الثاني من حزيران يونيو المقبل) موزعة على خارطة مراكز الاقتراع المحددة بواقع (1600) مركزا.

وفي الجلسة التي ترأسها اليوم الأحد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة جرى استعراض الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024 من حيث مطابقته للمدد القانونية المتصلة بتاريخ يوم الاقتراع المقرر في (العاشر من أيلول سبتمبر).

وبحسب الجدول الزمني المستند للمدد القانونية الذي أقرته الهيئة المستقلة للانتخاب فإن جميع مراحل الاعتراض والطعون بجداول الناخبين الأولية، ستنتهي في (الرابع والعشرين من شهر تموز يوليو المقبل) ونشرها كجداول نهائية بعد اعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.

كما قرر المجلس أن يكون موعد تقديم طلبات المترشحين للدوائر المحلية والدائرة العامة (القائمة الحزبية) في (الثلاثين من تموز يوليو المقبل)، ولمدة ثلاثة أيام. على أن تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بعد قبول طلبات الترشح من مجلس المفوضين وفق الشروط الواردة في القانون في تاريخ (التاسع من آب أغسطس المقبل) ولمدة شهر قبل موعد يوم الاقتراع.

وفي السياق فقد وجه رئيس مجلس المفوضين مديرية العمليات الانتخابية الانتهاء من إجراءات أداء القسم القانوني للجان الانتخابية الرئيسية (١٨) دائرة محلية، و(١) دائرة عامة، ووضع خطة محددة زمنيا لتدريب الكوادر الميدانية والمتطوعين على التعليمات التنفيذية، وتدريب لجان مراكز الاقتراع على عمليات الاقتراع والفرز ضمن النماذج المعدة من قبل الهيئة.