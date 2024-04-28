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الملكة رانيا : كل عام وأغلى رجوة بخير

منذ 4 ساعات
الملكة رانيا : كل عام وأغلى رجوة بخير

وطنا اليوم:هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الأميرة رجوة الحسين بمناسبة عيد ميلادها.
وأعادت جلالتها نشر صورة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة، وعلقت عليها: كل عام وأغلى رجوة بخير.
ويصادف اليوم الأحد، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.
ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.
وعُقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على سمو الأميرة رجوة الحسين في الأول من حزيران العام الماضي.


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