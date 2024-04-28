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فضيحة مدوية تعصف باحد الاحزاب في الأردن

28 أبريل 2024
فضيحة مدوية تعصف باحد الاحزاب في الأردن

وطنا اليوم:عصفت فضيحة مدوية بأحد الاحزاب الاردنية البارزة، تتعلق بطلب امينه العام من أحد الراغبين بالترشح باسم الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة بدفع 100 الف دينار، كما طلب من آخر يرغب بالترشح على القائمة الوطنية في احدى المحافظات بدفع 300 الف دينار ليكون ضمن المرشحين الثلاثة الاوائل للحزب في الانتخابات.
وتناقل المعلومات الكثير من شهود العيان منهم عضو في مجلس الأعيان، الذي روى القصة امام العشرات من المواطنين.
علماً أن الحزب مدد وقت الترشح لأكثر من مرة لعدم وجود مرشحين تدفع هذه المبالغ
هذا المعلومات تنذر بحدوث الأسوأ في الانتخابات المقبلة، في ظل تنامي الحديث عن بزنس الاحزاب، والمال السياسي، وتاثيره على الاستحقاق الذي من المقرر ان يجري في 10 ايلول (سبتمبر) من العام الجاري.
يذكر ان الكثير من الأحزاب الجديدة تستعد لخوض الانتخابات في ظل قانون الانتخاب الجديد الذي يعطي مساحة للأحزاب بشكل تدريجي، وبلغ عدد الأحزاب المرخصة في المملكة ٣٨ حزبا ينتسب إليها ٨٥ ألف شخص.


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