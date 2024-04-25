العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يزور عاصمة السياحة العربية مدينة مادبا

وطنا اليوم – بدعوة من مؤسسة ولي العهد في مادبا زار ، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي مدينة مادبا، عاصمة السياحة العربية.

وتم خلال الزيارة عقد جلسة نقاشية مع شباب وشابات المدينة، تناولت الوضع السياحي في مادبا وتشجيع الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع الحيوي. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، وأهمية دور الشباب في تعزيز السياحة وتحفيزها وإبراز امتيازات مادبا كمدينة الفسيفساء والنحت، والتي تُعد من أبرز معالمها الثقافية والفنية، مع التركيز على تاريخها العريق في هذا المجال والتأكيد على جاذبية مدينة مادبا السياحية من خلال إشارة إلى المواقع الأثرية المهمة فيها، بما في ذلك حمامات ماعين، التي تعتبر وجهة سياحية بارزة تجذب الزوار بشكل كبير. وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه المواقع لضمان استمرارية جذب السياح والزوار الدوليين، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمحافظة على جمالها وتاريخها العريق وتسليط الضوء على جمالية المواقع الأثرية في مادبا وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال جذب السياح وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي. كما تم التأكيد خلال الجلسة النقاشية على أهمية تعزيز الوعي الثقافي والتراثي لدى السكان المحليين والزوار، وذلك من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية تعكس تاريخ المنطقة وتراثها الغني.

وتم كذلك تقديم منح تدريبية لعشرين طالباً وطالبة في مجال الفندقة، وذلك ضمن البرامج التدريبية والتي تُقدمها جمعية الفنادق الأردنية للشباب والشابات الأردنيين، بهدف تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من المساهمة في صناعة الضيافة ببلدهم.

وحضر اللقاء السادة العين محمد الخريبات الأزايدة ،والنائب أسماء الرواحنه، ومدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، ومنسق هيئة شباب كلنا الاردن في مادبا الدكتور حسن الشوابكة ، وعميد معهد فن وترميم الفسيفساء في مادبا الدكتور احمد العمايره، ومدير أول للاستدامة في مؤسسة ولي العهد عروة الهباهبة، ومديرة المكاتب في مؤسسة ولي العهد في المحافظات سيرين ابو رمان ،والمنسق الإقليمي في مكاتب اقليم الوسط محمد الصقور ، ومنسق مكتب مؤسسة ولي العهد في محافظة مادبا بيان الشوابكه.

