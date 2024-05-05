جامعة اليرموك تكرم النجادات والصرايرة من كلية الإعلام بجامعة البترا

كرَّمَ المؤتمر العلمي: (الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي) عميد كلية الإعلام بجامعة البترا الأستاذ الدكتور علي نجادات، والعميد السابق للكلية الأستاذ الدكتور محمد الصرايرة، وذلك ضمن عدد من الروّاد الأوائل الذين ساهموا في تأسيس كليّة الإعلام في جامعة اليرموك.

وشارك النجادات مندوباً عن رئيس جامعة البترا في فعاليّات افتتاح المؤتمر العلمي (الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي) الذي عقدته كليّة الإعلام بجامعة اليرموك برعاية العين الدكتور بسام التلهوني.