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النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز يعلن الترشح للانتخابات البرلمانية

25 أبريل 2024
النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز يعلن الترشح للانتخابات البرلمانية

وطنا اليوم:اعلن النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز نيته الترشح للإنتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى بالعاصمة عمان.
وقال الفايز:
بعد الإتكال على الله عقدت العزم على الترشح للإنتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى بالعاصمة عمان والتي تضم الألوية التالية:- لواءي الجيزة والموقر باستثناء بدو الوسط، والوية سحاب والقويسمه وماركا.


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