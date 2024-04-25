النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز يعلن الترشح للانتخابات البرلمانية

وطنا اليوم:اعلن النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز نيته الترشح للإنتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى بالعاصمة عمان.

وقال الفايز:

بعد الإتكال على الله عقدت العزم على الترشح للإنتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى بالعاصمة عمان والتي تضم الألوية التالية:- لواءي الجيزة والموقر باستثناء بدو الوسط، والوية سحاب والقويسمه وماركا.