رئيس الأركان: الشراكة بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة متجذرة ومهمة

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إن الشراكة بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومؤسسات الدولة الأردنية كافة بقطاعيها العام والخاص متجذرة ومهمة تعكس حرصها في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني في دفع عجلة التنمية بما يساهم في تعزيز الأمن الوطني الشامل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفداً من شركة أمنية للاتصالات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية _الجيش العربي

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية عن فخره للشراكة مع القوات المسلحة الأردنية ممثلة بهيئة الاتصالات الخاصة كذراع تكنولوجي و متخصص يلبي احتياجات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشروع الربط والحماية الالكترونية الذي يسهم في توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العلمية التربوية ودعم جهود الوزارة في تطوير التعليم.