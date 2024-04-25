ABC في الأردن يعقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني‎

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لبنك ABC في الأردن (المؤسسة العربية المصرفية – الأردن) اجتماعها السنوي العادي للعام 2024 يوم الخميس الموافق 25/4/2024 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك استنادًا لأحكام قانون الشركات النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد عقد الاجتماع برئاسة سعادة السيد صائل فايز الوعري – رئيس مجلس الإدارة، وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وسعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام للبنك، ومراقب عام الشركات عطوفة د. وائل العرموطي ومدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش ومندوب البنك المركزي الأردني وذلك بحضور مساهمين يملكون ما نسبته (90.6964%) من رأس مال البنك.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة، حيث صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2023، خطة عمل البنك لسنة 2024، تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023، قائمة المركز المالي، قائمة الأرباح أو الخسائر كما في 31/12/2023 وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة 3% من رأسمال البنك المكتتب به. كما صادقت الهيئة العامة على تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2024 ، وصادقت كذلك على تعيين السيدة سهى باسيل اندراوس عناب عضواً مستقلاً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من 10/5/2023 في ضوء استقالة السيد رأفت بسيم سليمان الهلسه اعتباراً من 3/5/2023 ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2023.

وبهذه المناسبة صرّح سعادة السيد صائل فايز الوعري – رئيس مجلس الادارة، أن بنك ABC في الأردن قد تمكن من تحقيق أداء مالي جيد خلال عام 2023 والحفاظ على متانة وقوة مركزه المالي، محتوياً الظروف والتحديات التي شهدها العالم والمنطقة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.20% ونسبة الرافعة المالية 9.60% وهي نسب تفوق وتتخطى بشكل كبير النسب المطلوبة من البنك المركزي الأردني. كما ارتفعت موجودات البنك لتصل إلى 1.4 مليار دينار أردني لعام 2023، بارتفاع نسبته 3.3%. كما بلغت حقوق المساهمين 165 مليون دينار أردني مقابل 164 مليون دينار أردني للعام 2022. وبلغ العائد على حقوق الملكية 3%، بينما وصل العائد على موجودات البنك إلى 0.36%. أما ودائع العملاء فقد بلغت 877 مليون دينار أردني في نهاية العام 2023، مقارنة مع 842 مليون دينار أردني للعام السابق، بنسبة زيادة بلغت 4.12%، حيث تُشكل الحسابات الجارية والتوفير ما نسبته 14.13% من مجموع ودائع العملاء، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء وقوة علاقتهم مع البنك. وقد ساهم هذا النمو في الحفاظ على نسبة سيولة جيدة بنسبة 126 %في نهاية العام 2023. وقد بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 5 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.7 مليون دينار أردني للعام السابق.

ومن جانب آخر، ذكر سعادة السيد الوعري بأن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيته بأن يكون “إلى” ila البنك الرقمي الرائد في الأردن، ويسعى بشكل مستمر في تنفيذ استراتيجية البنك الخاصة بالتحول الرقمي للوصول إلى مستويات نمو قوية ومستدامة.

ومن جانبه أكّد سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام للبنك، أن النتائج المتحققة في نهاية عام 2023 تؤكد على أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام. كما وأشار أن إجمالي الدخل بلغ 46.2 مليون دينار أردني لسنة 2023 مقابل 43.1 مليون دينار أردني للعام 2022، وبلغت الفوائد والعمولات البنكية 42.1 مليون دينار أردني مقابل 39.4 مليون دينار أردني للعام 2022. أما صافي محفظة التسهيلات الائتمانية فقد بلغت 763 مليون دينار أردني خلال العام 2023، مقارنة مع 766 مليون دينار أردني للعام السابق. وذكر بأن البنك استمر في رصد مخصصات وفقاً للتطورات والمستجدات ووصولاً لنسب تغطية مناسبة ومريحة وحسب متطلبات البنك المركزي الأردني.

كما وأشار سعادة السيد جورج صوفيا أن البنك حريص على مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع من أجل خدمة العملاء بشكل سلس وسريع، لذلك فقد قام البنك بإطلاق عدة منتجات وخدمات جديدة من خلال تطبيق “إلى” تساهم في تلبية احتياجات عملاء البنك.

ومن الجدير ذكره أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.