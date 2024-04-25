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انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في وسط وجنوب غزة

منذ 4 ساعات
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في وسط وجنوب غزة

وطنا اليوم:أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “باتل”، الخميس، عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر.
وقالت الشركة في تنويه عبر صفحتها في “فيسبوك”، “نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.
وأشارت إلى أن “طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”


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