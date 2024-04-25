الملكية الأردنية تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتزرع 1000 شجرة بمحمية الأزرق

وطنا اليوم: قامت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بزراعة 1000 شجرة بمحمية الأزرق المائية بمناسبة يوم الأرض وضمن استراتيجية الاستدامة التي تنفذها الملكية الأردنية ومبادراتها المجتمعية على مدار العام.

وتهدف هذه المبادرة البيئية إلى المحافظة على التنوع الحيوي وزيادة المساحة الخضراء في الأردن ومواجهة تحديات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون ودعم الجهود الوطنية الرامية للمحافظة على البيئة واستدامة المحميات الطبيعية والمجتمعات المحلية والتي تنسجم جميعها مع سياسة المسؤولية المجتمعية للملكية الأردنية. وشارك في هذه الحملة عدد من متطوعي الملكية الأردنية الذين قاموا بغرس الأشجار التي تتناسب مع طبيعة محمية الأزرق.

كما تلتزم الملكية الأردنية بإجراء جميع أعمالها بطريقة مُستدامة ومسؤولة لتقليل البصمة البيئية، والامتثال لجميع القوانين العالمية للحد من تأثير عمليات الطيران على البيئة، حيث تواصل الشركة جهودها لدمج الاستدامة البيئية في خططها واستراتيجيتها من خلال عملية تحديث لكامل الأسطول وادخال طائرات صديقة للبيئة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل الضوضاء والنفايات واستخدام المواد الخطرة إلى جانب رفع مستوى الوعي وتعزيز تدريب الموظفين بهذا المجال.

بدورها تؤكد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على التزامها بحماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال تشجيع الممارسات المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون، وتُعد محمية الأزرق المائية التي تديرها الجمعية واحدة من أهم المحميات الطبيعية في الأردن؛ حيثُ تضم تنوعًا غنيًا من النباتات والحيوانات، وتؤدي هذه المحمية دورًا مهمًا في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي.