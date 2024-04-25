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34305 شهداء و77293 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

منذ 6 ساعات
34305 شهداء و77293 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 305 شهداء و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 202 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و 64 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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