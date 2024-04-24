أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة مع شركة أوريدو فلسطين وذلك بهدف تعزيز خدمات الاتصالات الدولية والتجوال الدولي المقدمة للزبائن في الأردن وفلسطين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع الطرفين، حيث وقع الاتفاقية عن أورنج الأردن الرئيس التنفيذي فيليب منصور وعن شركة أوريدو فلسطين رئيسها التنفيذي الدكتور سامر فارس.

وستتيح الاتفاقية الفرصة للزبائن في الأردن وفلسطين ليحظوا بخدمات الاتصالات الدولية والتجوال الدولي بأعلى جودة وبأسعار مخفضة ومنافسة، في إطار حرص الطرفين على تحسين تجربة الزبائن عبر مواكبة أحدث التقنيات والاتجاهات التكنولوجية العالمية.

وسيستفيد زبائن أوريدو فلسطين في الأردن من خدمات الجيل الخامس وLTE بهدف تمكينهم من البقاء على اتصال مع أحبتهم وتقديم تجربة اتصالات مميزة لهم على جميع المستويات.

وحول هذه الخطوة الهامة التي تصب في رؤية أورنج الأردن الهادفة إلى أن تكون دائماً مع زبائنها أشاد منصور بأهمية العمل المشترك في قطاع الاتصالات والذي يقود الخدمات المقدمة للأفراد إلى مستويات جديدة من التميز، فضلاً عن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن والذي يقع في جوهر رسالة شركات الاتصالات المختلفة.

ومن جهته أثنى الدكتور فارس على الدور الذي تلعبه أورنج الأردن في تقديم خدمات حديثة تواكب التطور العالمي للمشترك الأردني، وأوضح أن هذه العلاقة الاستراتيجية التي تربط الشركتين من شأنها أن تسهم في تقديم خدمات مميزة لمشتركي أوريدو فلسطين خلال زيارتهم إلى الأردن أو العبور منها إلى العالم، كما تتيح الفرصة أمام مشتركي أورنج للتواصل مع أهلهم في فلسطين بأسعار تفضيلية وجودة عالية.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن ومن خلال شراكتها مع أوريدو فلسطين تطلق عروضاً متواصلة ودقائق مجانية للأهل في فلسطين لتمكينهم من البقاء على اتصال مع أحبتهم.

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