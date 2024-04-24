رئيس النواب يلتقي وفدا برلمانيا قطريا ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في مجلس الشورى القطري، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة.

وأكد الصفدي خلال لقائه الوفد القطري في مكتبه بدار مجلس النواب، متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشدداً على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في مجلس الشورى القطري مبارك بن محمد الكواري، أهمية تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد.

وحضر اللقاء: أعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلام القطرية: ناصر بن مترف الحميدي، وسعد بن أحمد المهندي، وعيسى بن أحمد النصر، وسعد بن أحمد المسند.

وعن جانب مجلس النواب: رؤساء لجان الإخوة البرلمانية القطرية النائب هيثم زيادين، والتربية والتعليم النائب بلال المومني، والتوجيه الوطني والإعلام النائب إسماعيل المشاقبة، والرياضة والشباب والثقافة النائب محمد المحارمة، والنائب علي الخلايلة عضو البرلمان العربي.