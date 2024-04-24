الأونروا : الهجوم على الوكالة دافعه تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ

وطنا اليوم:قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن قضية الحياد ليست بالضرورة هي الدافع وراء الهجوم الذي تتعرض له وكالة الأونروا، بل إن الدافع الأساسي من الهجوم هو “تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ”.

وأكد لازاريني في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن “هذا هو السبب وراء الضغوط التي تتعرض لها الوكالة حاليا بألا تكون موجودة ليس فقط في غزة وإنما نتعرض لضغوط في القدس والضفة الغربية”.

وقال إنه دعا مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن التجاهل الصارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة وموظفيها وعمليتها في قطاع غزة، مذكّرا أنه حتى اليوم، استشهد 280 من موظفي الأمم المتحدة.