مذكرة تفاهم بين الحسين للسرطان ومناجم الفوسفات

وطنا اليوم:وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مذكرة تفاهم، ستقوم الشركة بموجبها بتجهيز قسم المختبرات الطبية لمبنى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في محافظة العقبة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبيّة، وتقديرا لهذا التبرع ستتم تسمية المختبر باسم الشركة.

وأكدت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، خلال حضورها توقيع الاتفاقية، أهمية الدعم في الإسهام برفع مستوى العلاج والرعاية المقدمة للمرضى.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، اعتزاز الشركة بشراكتها مع مؤسسة الحسين للسرطان للمساهمة في دعم جهودها لتوفير البيئة الصحية الملائمة لمرضى السرطان في مختلف مناطق المملكة، وأهمّية تضافر جميع الجهود الوطنية في المملكة لتوفير فرص علاج للمصابين، ودعم غير المقتدرين منهم.

وقال، إن الدعم يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية للشركة، وإيمانا منها بدور المركز الريادي والإنساني بتقديم الرعاية الشمولية لهذه الفئة من المرضى، مُبديا استعداد الشركة لتقديم الدعم المتواصل لمساندة المؤسسة لتنفيذ خططها للتوسع في تقديم الرعاية الصحية والخدمة العلاجية لمرضى السرطان في مختلف مناطق المملكة.

ووقع المذكرة عن المؤسسة المدير العام نسرين قطامش، وعن الشركة رئيسها التنفيذي المهندس عبد الوهاب الرواد.

ويسهم مبنى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في محافظة العقبة في دعم القطاع الصحي في محافظات الجنوب، من خلال تقديم الرعاية الطبية المتقدمة وتخفيف عبء السفر الطويل إلى عمّان، كما سيقدم خدمات تشخيصية من كشف مبكّر، ومختبرات، وأشعة لمرضى السرطان وغير مرضى السرطان.