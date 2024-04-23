الحجاج : سنخوض الانتخابات بقائمة حزبية وقوائم محلية

وطنا اليوم:أكد الدكتور زياد الحجاج امين عام حزب البناء والعمل أن الحزب سيخوض الانتخابات النيابية بقائمة حزبية ، إضافة إلى القوائم المحلية .

وقال الحجاج خلال الندوة الحوارية التي أقيمت في قاعة الأمانة بمنطقة شفا بدران مع نخبة من أبناء المنطقة أن شفا بدران لها في القلب مكانة خاصة ، وفي الوجدان محبة ، واننا نعتز ونفتخر بأن انطلاقة حزبنا وفكرته وبداية تأسيسه كانت من شفا بدران ، وامتدت لتشمل كل محافظات الوطن.

وأشار الحجاج إلى أن هذا اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة ،

وفي القلب غصة على ما يجري على أرض فلسطين وقطاع غزة الجريح ،، عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين والجرحى ، ودمار لم يشهده التاريخ الحديث .

واضاف الحجاج أن الاردن يتعرض في هذه المرحلة إلى مؤامرات تستهدف أمنه واستقراره ووجوده ، فعلى حدودنا الشمالية والشرقية عصابات الإجرام والمخدرات ، وعلى حدودة الغربية عدو بلا اخلاق ، قتلة الاطفال والنساء ، وقتلة الانبياء ، العدو الصهيوني الجاثم على صدر فلسطين منذ قرابة قرن من الزمان ،

وأكد الحجاج أن الجهود التي يقودها جلالة الملك والدبلوماسية الأردنية في كل المحافل ومواطن صنع القرار ، لا ينكرها الا جاحد أو حاقد .

كما أكد على أن مسيرة الاصلاح الديمقراطي مستمرة والتي تشكل الأحزاب رافعتها الأساسية ، بعد اقرار قانوني الأحزاب والانتخاب ، وهذا يتطلب أحزابا برامجية قادرة على تطوير الأداء ، سقفها الدستور ، وهاجسها مصلحة الوطن والمواطن .

وقال الحجاج : أن قانوني الانتخاب والأحزاب عززت من مكانة المرأة ، وشجعت الشباب على الانضمام للأحزاب والمشاركة الفاعلة في مسيرة إلاصلاح.

وفي ختام الندوة رعى الحجاج حفل تكريم اوائل طلبة براعم شفا بدران ، بحضور مديرة المدرسة المربية ريما الحجاج والهيئة التدريسية وأهالي الطلبة .