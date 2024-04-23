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أورنج الأردن ووزارة الصحة تحتفيان بدور الإبداع والابتكار في القطاع الصحي في ملتقى الابتكار

23 أبريل 2024
أورنج الأردن ووزارة الصحة تحتفيان بدور الإبداع والابتكار في القطاع الصحي في ملتقى الابتكار

وطنا اليوم:بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للإبداع والابتكار والذي يصادف 21 نيسان من كل عام، نظمت أورنج الأردن بالشراكة مع وزارة الصحة جلسة حوارية لتسليط الضوء على دور الإبداع والابتكار في تطوير القطاع الصحي في الأردن.
وتخللت الجلسة جولة لعدد من موظفي وزارة الصحة في ملتقى الابتكار الذي يشكل وجهة للتقنيات الرقمية الحديثة المتاحة للشباب، والرياديين وكافة المهتمين في قرية أورنج الرقمية بالعبدلي، ضمن مشروع “مساحة الابتكار” الذي تنفذه أورنج الأردن بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتناول الخبراء المشاركون في الجلسة التطورات التي شهدها القطاع الصحي في الأردن على مدار الأعوام الماضية بفضل تبني أحدث الاتجاهات التكنولوجية خصوصاً بعد إطلاق استراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023 – 2025 والتي تركز على رقمنة خدمات الرعاية الصحية.
واتخذت الجلسة طابعاً تفاعلياً حيث خاض المشاركون نقاشاً مع الحضور حول دور الإبداع والابتكار في تطوير تجربة المستخدمين، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وتأتي هذه الجلسة بالاتساق مع حرص أورنج الأردن على نشر ثقافة الإبداع والابتكار بوصفها الركائز الأساسية لتحقيق التغيير المنشود في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يشكل واحداً من أكثر القطاعات حيوية.
ومن الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للإبداع والابتكار يعد مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي بدور الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وأهمية الصناعات الإبداعية في تطوير المجتمعات.
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