بنك ABC يحصد جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:يستمر البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال الأفريقيا في حصد الألقاب العالمية بعد فوزه بثلاث جوائز مرموقة أخرى خلال حفل جوائز أفضل البنوك لتمويل التجارة في العالم من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك تقديرًا لجهوده في الابتكار في تقديم تجربة مصرفية للشركات تتسم بالسلاسة والاستدامة.

المنامة، البحرين: حصد بنك ABC، أحد البنوك العالمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثلاث جوائز من مجلة جلوبال فاينانس، وذلك من ضمن جوائز أفضل البنوك لتمويل التجارة في العالم لعام 2024. وقد شملت تلك الجوائز جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة الدولية في الشرق الأوسط، أفضل بنك لتمويل التجارة في البحرين، وأفضل بنك لتمويل التجارة في تونس.

تم الإعلان عن الجوائز في منتدى جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة (BAFT Europe Bank-to-Bank Forum) الذي أقيم في فرانكفورت، ألمانيا في وقت سابق من هذا العام، ليثبت نجاح البنك المستمر في تقديم تجربة تمويل سلاسل توريد وتمويل تجارة تم تصميمها حسب الاحتياجات لتمكن العملاء حول العالم من تحقيق تطلعاتهم.

تميزت نسخة الجوائز هذا العام بتكريم أفضل المؤسسات المالية المبتكرة حول العالم تقديرًا لجهودها في مواجهة المنظومات المالية المنفصلة والتعامل مع الطلب المتزايد على الحلول البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد تميز بنك ABC عن أقرانه الإقليميين بحجم المعاملات الكبير والتواجد العالمي البارز وخدمة العملاء المتميزة وتقديمه لأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تقديم مبادرات رقمية رائدة مما أحدث تغييرًا جذريًا في مشهد الخدمات المصرفية للشركات.

وفي معرض تعليقه على الفوز بهذه الجوائز، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “نحن فخورون بالفوز بهذه الجوائز المرموقة التي تقدمها مجلة جلوبال فاينانس، وخصوصًا فئة جائزة الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. لقد كان عام 2023 عامًا استثنائيًا آخر بالنسبة لبنك ِABC حيث أحرزنا تقدمًا في أجندة التحول الرقمي وأرسينا أسسًا لتعزيز الاستدامة وأطلقنا استراتيجية جديدة لخلق قيمة أكبر للجهات المعنية. وقد أثمرت تلك الجهود عن إطلاق حلول مبتكرة أدت إلى تحسين تجربة العميل بشكل ملحوظ، كما جعلتنا قريبين أكثر من أي وقت مضى من تحقيق رؤيتنا الرامية إلى أن نكون بنك المستقبل الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

“أتوجه بخالص الشكر لمجلة جلوبال فاينانس على تكريمنا ومنحنا هذه الجوائز، كما أود أن أشكر عملائنا على ولائهم الدائم لنا وثقتهم المستمرة بخدماتنا، أختص بالشكر زملائي في المجموعة على العمل دون كلل أو ملل من أجل دعم تحقيق تطلعاتنا الاستراتيجية.”

ومن جانبه، قال السيد/ جوزيف جيارابوتو، رئيس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس، معلقًا على فوز بنك ABC بالجوائز:” لقد حقق بنك ABC إنجازات كبيرة وخصوصًا بعد إطلاقه الناجح لنماذج الضمانات وخطابات الاعتماد الاحتياطية على المنصة الرقمية للاعتمادات المستندية. تضمنت تلك الإنجازات أيضًا طرح خطابات اعتماد لتمويل الصادرات ونماذج مجموعات مستندية، الأمر الذي يضمن للمنصة الجديدة للاعتمادات المستندية إتاحة جميع عروض المنتجات من هذا القبيل.

وسيمثل إطلاق منصات حديثة للتجارة المستندية وتمويل سلسلة التوريد الرقمي، إلى جانب الإنتهاء من المرحلة الأولى من بوابة الخدمات المصرفية بالجملة، بوابة رقمية للبنك ستؤدي إلى الإرتقاء بتجربة العملاء وتجاوز توقعاتهم.”

كما أضاف السيد/ جيارابوتو: “يستمر بنك ABC في تولي زمام المبادرة في رحلة التحول الرقمي مسخرًا أحدث التقنيات والتكنولوجيا لعملائه من الشركات، الأمر الذي سيساعدهم في مواجهة تحديات البيئة الجيوسياسية الراهنة والوقوف أمام التقلبات في تدفقات التجارة.”

لم تقتصر إنجازات بنك ABC على التحول الرقمي فحسب، بل شهد عام 2023 تقدمًا في عملية الاندماج بين بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر، الأمر الذي أدى إلى توسيع تواجد البنك الإقليمي في المنطقة. يؤكد ذلك التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية ذي طابع شخصي للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.

وفي نسختها الرابعة والعشرين، تحولت جوائز أفضل بنك لتمويل التجارة من مجلة جلوبال فاينانس من كونها مجرد جوائز إلى معيار تميز عالمي جدير بالثقة. وقد وقع اختيار فريق تحرير مجلة جلوبال فاينانس على بنك ABC ضمن الفئة الإقليمية والمحلية بعد تقديم البنك لملف مشاركة مُلفت، بالإضافة إلى حصوله على تقييمات مرتفعة من محللي الصناعة المصرفية ومديري الشركات التنفيذيين وخبراء التكنولوجيا.