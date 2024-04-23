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رئيس مجلس أدارة احدى شركات توزيع الكهرباء يثير علامات استفهام كبيرة

23 أبريل 2024
رئيس مجلس أدارة احدى شركات توزيع الكهرباء يثير علامات استفهام كبيرة

وطنا اليوم:كشف مراقبون ومطلعون أن رئيس مجلس أدارة احدى شركات توزيع الكهرباء منذ عام 2023 ‏ولغايه اليوم، باع اكثر من نصف حصته التي كان يمتلكها في الشركة.‏
واثارت عملية البيع الكثير من علامات الاستفهام من قبل مراقبون، الذين تساؤلوا هل ينوي ‏الرئيس التنحي عن منصبه بالشركة وترك زمام أمور لشخص آخر.‏


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