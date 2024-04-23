وطنا اليوم:كشف مراقبون ومطلعون أن رئيس مجلس أدارة احدى شركات توزيع الكهرباء منذ عام 2023 ولغايه اليوم، باع اكثر من نصف حصته التي كان يمتلكها في الشركة.
واثارت عملية البيع الكثير من علامات الاستفهام من قبل مراقبون، الذين تساؤلوا هل ينوي الرئيس التنحي عن منصبه بالشركة وترك زمام أمور لشخص آخر.
رئيس مجلس أدارة احدى شركات توزيع الكهرباء يثير علامات استفهام كبيرة
وطنا اليوم:كشف مراقبون ومطلعون أن رئيس مجلس أدارة احدى شركات توزيع الكهرباء منذ عام 2023 ولغايه اليوم، باع اكثر من نصف حصته التي كان يمتلكها في الشركة.