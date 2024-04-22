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إزالة اعتداءات عـلى قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

منذ دقيقة واحدة
إزالة اعتداءات عـلى قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الإثنين، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة أبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
قامت إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، استمرارا لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
حيث أسفرت الحملة عن مصادرة ٣ مضخات وكذلك إزالة “برابيش” مدفونة بأرض الطريق الزراعي للقناة لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض خارج مشروع الري، وليس لها حقوق مائية، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.


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