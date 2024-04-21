الحكومة تعلن بيع 50 قطعة أرض سكنية في عمّان بالتقسيط

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة عن بيع قرابة 50 قطعة أرض سكنية مخدومة (الطرق والمياه والكهرباء) في العاصمة عمّان بالتقسيط، وفقا للمديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير، جمانة العطيات.

وقالت العطيات، الأحد، إنّ معدل مساحات القطعة الواحدة قرابة 195 إلى 353 مترا مربعا، حيث إنّ معدل سعر القطعة قرابة 15 – 24 ألف دينار؛ أي تتراوح قيمة الدفعة الأولى بين 760 – 1200 دينار أردني، كما تتراوح قيمة القسط الشهري بين 147 – 232 دينارا أردنيا.

وأضافت أن القطع السكنية تقع ضمن مشروع عمّان 1/ لواء ماركا/ في منطقة النصر المجاور لمدرسة النصر الصناعية.

وفيما يتعلق بالمساحات المسموح بالبناء فيها، قالت العطيات، إنّ القطع بمساحات صغيرة، بأحكام تنظيمية مخففة؛ بنسبة بناء تصل إلى قرابة 50% من مساحة الأرض، وارتدادات مخفضة أي تقارب ارتدادات سكن (ج)، حيث يمكن للمالك بناء 4 طوابق سكنية.

وأوضحت أن التقسيط سيكون مباشرا للمؤسسة العامة للإسكان بفوائد مخفضة (4% داخل العاصمة عمّان، و3.5% خارج عمّان)، حيث يشترط أن يكون المتقدم أردنيا أتم 18 عاما، وأن لا يكون قد استفاد من مشاريع المؤسسة سابقا، ويكون مقيما أو عاملا في عمّان التي يتبع لها المشروع.