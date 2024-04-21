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إنقاذ طفلة تعرضت للغرق بالبحر الميت

منذ ساعتين
إنقاذ طفلة تعرضت للغرق بالبحر الميت

وطنا اليوم:تمكن أحد مرتبات دفاع مدني الكرك من إنقاذ طفله تعرضت للغرق في البحر الميت أثناء إجازته الرسمية.
وقال الرقيب غطاس عبد الله الحواتمة من مرتبات دفاع مدني الكرك في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وأثناء إجازته الرسمية وقضاء وقته مع عائلته على شواطئ البحر الميت سمع صراخ والدة الطفلة تستنجد لإنقاذها من الغرق حيث عمل على الفور على تلبية نداء الاستغاثة وقام بالغوص في البحر لإنقاذها.
وأضاف أنه أنقذ الطفلة و قام على الفور بتهدئتها و إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها و كانت حالتها العامة جيدة ومن ثم قام بإيصالها إلى والديها بالتزامن مع التواصل مع هاتف الطوارئ 911 لاستكمال إسعافها إلى المستشفى.
و أكد الرقيب غطاس عبد الله الحواتمة أن مرتبات الدفاع المدني على جاهزية عالية لتقديم العون و المساعدة لكل من يحتاجها في كل الأوقات سواء أثناء الوظيفة أو في الإجازات ،مشيرا إلى أن مرتبات الدفاع المدني لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع مختلف الحوادث بفضل التدريبات المتواصلة و الدورات المتخصصة التي يخضع لها نشامى الدفاع المدني ليتمتعوا بالتميز و الحرفية خلال تقديم واجباتهم المختلفة.


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