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أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي وفداً من وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان الشقيقة

منذ 3 ساعات
أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي وفداً من وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان الشقيقة

وطنا اليوم:التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي اليوم الأحد وفداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان الشقيقة ضم كلاً من السيد النصر بن ناصر الرقيشي مدير دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات، والسيد عبدالله بن سالم البادي رئيس قسم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي، وبحضور السيد سالم الوهيبي سكرتير أول/القائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عُمان الشقيقة في الأردن.
وقد أكد الطرفين على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدين على ضرورة السعي لتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات خاصةً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين الشقيقين.
كما التقى الوفد أيضاً عدداً من مسؤولي الوزارة وهم السيد شادي مساعدة مدير دائرة أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد فادي الروسان مدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، والدكتورة أسيل المحيسن مدير مديرية معادلة الشهادات غير الأردنية والإعتراف، حيث تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا المتعلقة بدراسة الطلبة العُمانيين في مختلف البرامج والدرجات العلمية في الأردن، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك قرابة (2100) طالب وطالبة من سلطنة عُمان الشقيقة يدرسون حالياً في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.


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