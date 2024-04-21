بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

توقيف محاسب في بلدية اختلس 93 ألف دينار في سنتين

منذ ساعتين
Jordanian Dinar is counted by a machine and by hand

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف محاسب سابق في بلدية كفر يوبا اسبوعين على ذمة التحقيق في أحد مراكز الاصلاح والتاهيل بجناية الاختلاس .
وبيّنت التحقيقات أنه اختلس فعليًا مبلغ 93 ألف دينار خلال الفترة 2022 – 2023 من ايرادات البلدية دون توريدها لحسابها .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضيّة الى النيابة العامة في وقت سابق .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:45

جامعة البترا تطلق مبادرة السلامة المرورية لأطفال المدارس

17:42

حزب #إرادة يتوجه برسالة إلى طلبة الجامعات الأردنية.

17:05

أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي وفداً من وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان الشقيقة

16:56

جامعة فيلادلفيا تطلق مؤتمر التمريض الدولي الثالث

16:52

إنقاذ طفلة تعرضت للغرق بالبحر الميت

16:46

أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي وفداً من وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان الشقيقة

16:39

تجارة الأردن تطالب بالتعليق المؤقت لعمليات استيراد الطرود البريدية

16:11

بقرار حكومي.. نهاية واتساب رسميا في الصين

16:06

الملك يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين

15:36

التربية لطلبة التوجيهي: ابتعدوا عن الدوسيات والملخصات

15:31

الملك يتابع تمرين سواعد النشامى للدفاع المدني

15:28

اخر قرارات رئاسة الوزراء

وفيات
وفيات الأحد 21/4/2024وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين