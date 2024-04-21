توقيف محاسب في بلدية اختلس 93 ألف دينار في سنتين

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف محاسب سابق في بلدية كفر يوبا اسبوعين على ذمة التحقيق في أحد مراكز الاصلاح والتاهيل بجناية الاختلاس .

وبيّنت التحقيقات أنه اختلس فعليًا مبلغ 93 ألف دينار خلال الفترة 2022 – 2023 من ايرادات البلدية دون توريدها لحسابها .

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضيّة الى النيابة العامة في وقت سابق .