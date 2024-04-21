التربية لطلبة التوجيهي: ابتعدوا عن الدوسيات والملخصات

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن الوزارة ستفعل مطلع أيار المقبل الرابط الكتروني المخصص لاطلاع طلبة التوجيهي على بطاقات الجلوس.

وأشار شحادة خلال مداخلته على شاشة التلفزيون الأردني، إلى أن التسجيل تم خلال شهر اذار الماضي، اذ بلغ عدد المسجلين للامتحان نحو 187 الف طالب، منهم 131 الف طالب نظامي، و9 الاف طالب جديد لأول مرة على الدراسات الخاصة، و47 الف طالب لغرض استكمال متطلبات النجاح او رفع المعدل.

وأوضح أن الرابط سيتيح للطالب الاطلاع على مراكز الامتحانات واحداثيات موقع القاعة، إضافة إلى الاطلاع على المباحث التي تم تسجيها والتي سيمتحنون بها، حيث ستعطيهم الوزارة المجال الكافي لتدقيق هذه المباحث التي تم تسجيلها والبينات المثبتة على بطاقة رقم الجلوس، وفي حال تم إيجاد أي خطأ بالمعلومات الواردة في البطاقة، فيمكنهم إرسال طلب تصويب الكتروني والذي يصل مباشرة لمديريات التعليم لتقوم بتصويب هذا الخطأ، الا اذا تطلب هذا الخطأ مراجعة الطالب لمقر الوزارة.

وأردف شحادة، ان الطالب النظامي سيستلم بطاقة الجلوس من المدارس في اول يوم من ايام الامتحانات وهي مختومة وموقعة، وكذلك الطلاب المعيدين وطلاب الدراسات الخاصة، لافتا إلى أن الامتحانات ستبدأ في 25 حزيران المقبل وستنتهي في 15 تموز.

وبما يتعلق بطبيعة أسئلة الامتحانات، أكد شحادة أن طبيعتها لن تختلف عن الدورات السابقة، وستكون اختيار من متعدد باستثناء مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، حيث ستكون من 40-50 من العلامات أسئلة انشائية.

ونوه إلى أن تحضيرات الوزارة مستمرة لعقد الامتحانات، حيث تحرص الوزارة على اختيار القاعات المناسبة والتي تأمن بيئة ملائمة للطلبة من حيث التهوية والاضاءة والمقاعد المريحة، وسيتم توفير جميع المستلزمات التي تساعد الطالب على أداء الامتحانات كتوفير الآلات الحاسبة والمقالم التي تحتوي الأدوات اللازمة.

وتابع أن الوزارة تعمل على اختيار الكوادر ذات الكفاءة العالية وتعمل على تدريبهم سواء كانوا رؤساء قاعات او مساعدين او مراقبين، كما انها ستراعي احتياجات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ان نمط الامتحانات واجراءاته ستكون كالسنوات السابقة والوقت سيكون كاف ومن الكتاب المدرسي وبشكل شامل ووافي لجميع الوحدات، داعيا إياهم الى التركيز على الكتاب المدرسي والابتعاد عن الدوسيات والملخصات.

وأكد ان الوزارة تعمل على تطوير الامتحان من خلال بناء بنوك الأسئلة للثانوية العامة تحتوي على فقرات مدربة وفق المواصفات المحددة، كما تطمح الى التحول لعقد الامتحانات الكترونيا بحيث يصبح عقد الامتحان متاح على مدى العام بدلا عن مرتين فقط، وبما يخفف من التوتر والضغط.

واردف ان الوزارة أوضحت بأن النظام خلال العام المقبل سيكون خلال عامين، حيث سيدرس الطلبة خلال العام الاول خطة موحدة ويتقدموا وزاريا بعد انتهاء الصف 11 بـ4 مباحث ثقافية وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية وتاريخ الاردن والتربية الاسلامية، وفي الصف 12 يختار الطالب الحقل الذي يناسبه بحسب ميوله الجامعي وسيدرس 6 مباحث خصوصية ومن ثم سيقدم امتحان ب 4 مباحث منها.