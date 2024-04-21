صيدلة فيلادلفيا تشارك في الملتقى الدولي الثاني لعلوم البوليمرات والمواد المركبة‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا بالتميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، شارك الدكتور محمد بيان رئيس قسم كلية الصيدلة ممثلا عن كلية الصيدلة في فعاليات مؤتمر دولي يحمل العنوان “الملتقى الدولي الثاني لعلوم البوليمرات والمواد المركبة (POLYMERMEET2024)” والذي نظمته منظمة البيدو عن بعد من خلال منصة زوم وذلك يوم الخميس 18 نيسان 2024. مشاركة الدكتور بيان جاءت من خلال تقديم والقاء ورقة بحثية بعنوان:

“Polymeric-Based Formulation for Intelligent Drug Delivery”

حيث تم عرض ومناقشة نتائج ورقة بحثية منشورة ومدعومة من قبل جامعة فيلادلفيا وفي النهاية شكر الدكتور بيان اللجنة المنظمة على دعوته للمشاركة وشكر كلية الصيدلة وجامعة فيلادلفيا على الدعم المستمر والمتواصل.