11846 أسرة مستفيدة من المعونات المالية الشهرية بإربد 2023

وطنا اليوم:بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية خلال العام الماضي في محافظة إربد نحو 11846 أسرة.

وبحسب الإحصائيات، فإن القيمة المالية للمعونات الشهرية للأسرة المستفيدة في محافظة إربد تبلغ 723582 دينارا.

ويبلغ عدد أفراد الأسر المستفيدين من برنامج المعونات المالية الشهرية في محافظة إربد 35319 فردا، ويشكل عدد الأسرة المستفيدة من برامج المعونات الشهرية في محافظة إربد ما نسبة 23% من عدد الأسر المستفيدة في جميع محافظات المملكة.

ويستهدف البرنامج الأسر الفقيرة ضمن فئات محددة وهي الفئات التي يكون فيها رب الأسرة غير قادر على العمل مثل أسر المسنين والمرضى وذوي الإعاقة حيث يتم صرف مبالغ مالية تبلغ بين (45 و200) دينار وتحدد قيمتها وفقا لقياس مؤشرات الفقر والحاجة، إضافة إلى فئة وعدد أفراد الأسرة.

وبهدف تطوير وتوحيد برنامج الانتفاع بما يحقق المبادىء المعيارية و العدالة في تقديم الخدمات للمنتفعين يعمل الصندوق على توحيد برنامج المساعدات النقدية من خلال دمج برامج المعونات الشهرية ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث جرى خلال 2023 دمج قرابة 50% من الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية.

وأدى ذلك إلى انخفاض أعداد المستفيدين من هذا البرنامج والذي من المتوقع أن يتم إلغاؤه نهاية عام 2024 وترحيل جميع الأسر المستفيدة من خلاله إلى برنامج الدعم النقدي الموحد، وهذا يفسر انخفاض أعداد الأسر المستفيدة وزيادتها بنفس المقدار تقريبا في برنامج الدعم النقدي الموحد.

وبلغ عدد الحالات المنتفعة من هذا البرنامج 50819 أسرة في نهاية عام 2023 وعدد أفرادها 145435 وبكلفة ماليه مقدارها 3102643 دينارا شهرياً، حيث شكلت فئة الحالات الإنسانية الفئة الأكثر عددا بنسبة 23% من إجمالي منتفعي برنامج المعونات الشهرية